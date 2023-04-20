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G7 рассматривает запрет на экспорт в РФ, — Bloomberg

20 апреля 2023 18:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
G7 рассматривает запрет на экспорт в РФ, — Bloomberg
Группа “Большой семерки” на заседании. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, США и их союзники планируют обсудить возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Россию на предстоящем саммите в Японии. К такому запрету, возможно, присоединится и Европейский союз. 

Об этом сообщает Bloomberg.

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Подобный подход полностью изменит действующий режим санкций, запретив любой экспорт, кроме исключений. Однако, товары, такие как лекарства и сельскохозяйственная продукция, скорее всего, не будут запрещены для поставок в Россию.

Согласно данным журнала Trade Data Monitor, на данный момент санкции почти вдвое сократили объем экспорта из западных стран в Россию, хотя из Европы, США, Канады и Японии в Россию до сих пор экспортируются товары на 66 миллиардов долларов. Некоторые страны Евросоюза также работают над новым пакетом санкций против России, включая ограничения на атомную энергетику РФ, импорт бриллиантов и нефти по трубопроводу "Дружба".

Ранее сообщалось, что Великобритания, США, Канада, Япония и Франция объявили об альянсе, направленном на вытеснение России с международного рынка ядерной энергии. Страны будут использовать соответствующие ресурсы и возможности секторов гражданской атомной энергетики каждой страны, чтобы подорвать влияние России на цепи поставок ядерного топлива.

Напомним, что министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время во время встречи в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.

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