Генсек НАТО дав оцінку розмові Зеленського і Сі Цзіньпіня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: УНІАН

Учора, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський та очільник КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на їхні перемовини.

Про це генсек заявив на прес-конференції в Люксембурзі, пише РБК-Україна.

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Як повідомляють ЗМІ, В НАТО вітають переговори Президента України Володимира Зеленського і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Однак Пекін і досі не виступив з офіційною заявою щодо засудженя російського вторгення.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", — сказав Столтенберг.

Він також додав, що НАТО висловило підтримку мирного плану Президента Зеленського, який включає повну цілісність території України.

Раніше ми писали, що речник Президета України Сергій Никифоров розповів подробиці розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна. За його словами, обговорювали "мирний план" КНР та формулу миру.

А У МЗС Росії за підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем побачили "співзвучність" позицій Москви та Пекіну. Також в Росії вкотре звинуватили Україну у підриві переговорів.