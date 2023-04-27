Генсек НАТО дал оценку разговору Зеленского и Си Цзиньпиня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: УНИАН

Вчера, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на их переговоры.

Об этом генсек заявил на пресс-конференции в Люксембурге, пишет РБК-Украина.

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Как сообщают СМИ, в НАТО приветствуют переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина. Однако Пекин до сих пор не выступил с официальным заявлением об осуждении российского вторжения.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО выразило поддержку мирного плана Президента Зеленского, включающего полную целостность территории Украины.

Ранее мы писали, что спикер Президета Украины Сергей Никифоров рассказал подробности разговора Зеленского и Си Цзиньпина. По его словам, обсуждали "мирный план" КНР и формулу мира.

А в МИД России по итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем увидели "созвучность" позиций Москвы и Пекина. Также в России еще раз обвинили Украину в подрыве переговоров.