Генсек НАТО про допомогу Україні: ми робимо багато, але маємо робити ще більше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО та союзники мають надавати ще більше зброї та ресурсів, щоб прискорити перемогу України.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

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"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, різного спорядження, але нам потрібно робити ще більше", — наголосив Столтенберг.

Очільник північноатлантичного альянсу заявив, що Україну треба забезпечити ще більшою кількістю озброєнь. Це допоможе їй здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

"Тому, що ми повинні забезпечити таке становище українців, у якому вони зможуть пробитися крізь російські лінії оборони, а також через мінні поля; у якому вони можуть звільняти свою територію", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу виділяти для Комплексного пакета допомоги Україні щороку по 500 мільйонів євро.

Столтенберг також раніше порушив питання підтримки України, зокрема післявоєнної допомоги. На його переконання, коли закінчиться війна, країнам-членам НАТО потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію Росії.