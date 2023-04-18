Генсек НАТО о помощи Украине: мы делаем многое, но должны делать еще больше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО и союзники должны предоставлять еще больше оружия и ресурсов, чтобы ускорить победу Украины.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

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Призыв о большем количестве оружия для Украины

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, разного снаряжения, но нам нужно делать еще больше", — подчеркнул Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

"Потому что мы должны обеспечить такое положение украинцев, в котором они смогут пробиться сквозь российские линии обороны, а также через минные поля; в котором они могут освобождать свою территорию", — резюмировал он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам Альянса выделять для Комплексного пакета помощи Украине ежегодно по 500 миллионов евро.

Столтенберг также ранее поднял вопрос поддержки Украины, в частности послевоенной помощи. По его убеждению, когда война закончится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию России.