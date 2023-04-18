Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Генсек НАТО о помощи Украине: мы делаем многое, но должны делать еще больше arrow

Генсек НАТО о помощи Украине: мы делаем многое, но должны делать еще больше

18 апреля 2023 23:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Генсек НАТО о помощи Украине: мы делаем многое, но должны делать еще больше
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

НАТО и союзники должны предоставлять еще больше оружия и ресурсов, чтобы ускорить победу Украины.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

Читайте также:

Призыв о большем количестве оружия для Украины

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, разного снаряжения, но нам нужно делать еще больше", — подчеркнул Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

"Потому что мы должны обеспечить такое положение украинцев, в котором они смогут пробиться сквозь российские линии обороны, а также через минные поля; в котором они могут освобождать свою территорию", — резюмировал он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам Альянса выделять для Комплексного пакета помощи Украине ежегодно по 500 миллионов евро.

Столтенберг также ранее поднял вопрос поддержки Украины, в частности послевоенной помощи. По его убеждению, когда война закончится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB