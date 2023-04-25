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Глава МЗС РФ Лавров пригрозив США щодо віз: подробиці

25 квітня 2023 20:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава МЗС РФ Лавров пригрозив США щодо віз: подробиці
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров пригрозив США щодо віз. За його словами, РФ враховуватиме, якщо Вашингтону щось знадобиться.

Про це повідомив пропагандист Володимир Соловйов .

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За словами глави МЗС, що стосується віз для журналістів, то Москва це враховуватиме. Але також вона матиме на увазі, якщо Вашингтон щось знадобиться.

Примітно, що зараз Лавров перебуває у Вашингтоні на засіданні ООН. У рамках візиту представниця США Лінда Томас-Грінфілд сказала, що Лаврову слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, що 24 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередили про ризик виникнення конфлікту між світовими державами, який досяг "історичного максимуму". Вони зазначили, що світ перебуває на порозі небезпечної ситуації, можливо навіть більш небезпечної, ніж під час холодної війни.

Лавров назвав вторгнення РФ до України необхідністю захисту людей від київського режиму. Він також заявив, що мета Заходу полягає у утриманні Китаю та ізоляції Росії. Крім того, Лавров запропонував розширити склад Ради Безпеки ООН за рахунок країн Азії та Африки.

Також ми писали, що 24 квітня в Раді безпеки ООН було призначено дебати, присвячені мультилатералізму (рівноправному та багатосторонньому економічному співробітництву всіх країн). Ініціатором дебатів був голова російського МЗС Сергій Лавров.

При цьому США не видали візи російським пропагандистам, які мали супроводжувати Лаврова, що викликало у глави російського МЗС крайню лють. "Не забудемо, не пробачимо!" — відреагував Лавров.

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