Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Лавров заявил, что мир находится на "опасном пороге" arrow

Лавров заявил, что мир находится на "опасном пороге"

24 апреля 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лавров заявил, что мир находится на "опасном пороге"
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредили о риске возникновения конфликта между мировыми державами, который достиг "исторического максимума". Они отметили, что мир находится на пороге опасной ситуации, возможно, даже более опасной, чем во время холодной войны.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Что сказал Лавров

Лавров раскритиковал вторжение России в Украину, назвав его необходимостью защиты людей от киевского режима. Он также заявил, что цель Запада заключается в удержании Китая и изоляции России. Кроме того, Лавров предложил расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран Азии и Африки.

Лавров также отметил, что многие страны теряют доверие к многосторонности. Он заявил, что никто не должен говорить от имени всего человечества, и призвал называть вещи своими именами.

"Как и во время холодной войны, мы подошли к опасному, возможно, даже более опасному порогу", — сказал Лавров и добавил, что ситуация усугубляется потерей доверия к многосторонности.

По мнению Лаврова, Байден лично призывал бомбить Белград, а Япония молчит о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки.

Ситуация в мире становится все более напряженной, и это вызывает серьезные опасения. Необходимо принять меры для предотвращения возможных конфликтов между державами и сохранения мира в мире.

Напомним, что представители Великобритании и США выразили свое осуждение в адрес России на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что вторжение России в Украину привело к множеству страданий и потерь для украинского народа. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас