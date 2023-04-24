Лавров заявил, что мир находится на "опасном пороге"

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В понедельник, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредили о риске возникновения конфликта между мировыми державами, который достиг "исторического максимума". Они отметили, что мир находится на пороге опасной ситуации, возможно, даже более опасной, чем во время холодной войны.

Об этом пишет Reuters.

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Что сказал Лавров

Лавров раскритиковал вторжение России в Украину, назвав его необходимостью защиты людей от киевского режима. Он также заявил, что цель Запада заключается в удержании Китая и изоляции России. Кроме того, Лавров предложил расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран Азии и Африки.

Лавров также отметил, что многие страны теряют доверие к многосторонности. Он заявил, что никто не должен говорить от имени всего человечества, и призвал называть вещи своими именами.

"Как и во время холодной войны, мы подошли к опасному, возможно, даже более опасному порогу", — сказал Лавров и добавил, что ситуация усугубляется потерей доверия к многосторонности.

По мнению Лаврова, Байден лично призывал бомбить Белград, а Япония молчит о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки.

Ситуация в мире становится все более напряженной, и это вызывает серьезные опасения. Необходимо принять меры для предотвращения возможных конфликтов между державами и сохранения мира в мире.

Напомним, что представители Великобритании и США выразили свое осуждение в адрес России на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что вторжение России в Украину привело к множеству страданий и потерь для украинского народа.