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Лавров заявив, що світ перебуває на "небезпечному порозі"

24 квітня 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лавров заявив, що світ перебуває на "небезпечному порозі"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 24 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередили про ризик виникнення конфлікту між світовими державами, який досяг "історичного максимуму". Вони зазначили, що світ перебуває на порозі небезпечної ситуації, можливо навіть більш небезпечної, ніж під час холодної війни.

Про це пише Reuters.

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Що сказав Лавров

Лавров розкритикував вторгнення Росії до України, назвавши його необхідністю захисту людей від київського режиму. Він також заявив, що мета Заходу полягає у утриманні Китаю та ізоляції Росії. Крім того, Лавров запропонував розширити склад Ради Безпеки ООН коштом країн Азії та Африки.

Лавров також зазначив, що багато країн втрачають довіру до багатосторонності. Він заявив, що ніхто не повинен говорити від імені всього людства і закликав називати речі своїми іменами.

"Як і під час холодної війни ми підійшли до небезпечного, можливо, навіть більш небезпечного порога", — сказав Лавров і додав, що ситуація посилюється втратою довіри до багатосторонності.

На думку Лаврова, Байден особисто закликав бомбити Белград, а Японія мовчить про те, хто бомбив Хіросіму та Нагасакі.

Ситуація у світі стає все більш напруженою, і це викликає серйозні побоювання. Необхідно вжити заходів для запобігання можливим конфліктам між державами та збереження миру у світі.

Нагадаємо, що представники Великобританії та США висловили своє засудження на адресу Росії на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вторгнення Росії в Україну призвело до багатьох страждань і втрат для українського народу.

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