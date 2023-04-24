Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН arrow

Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

24 апреля 2023 08:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там он 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также:

Подробности

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что за рейсом Лаврова в сервисе Flightradar одновременно следили более 700 тыс. человек, всего — почти 3 млн человек.

Как ожидается, уже в понедельник Лавров проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, российский министр пригласил глав внешнеполитических ведомств нескольких стран, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, принять участие в заседаниях Совбеза ООН под председательством РФ.

В то же время, как отмечают российские пропагандистские СМИ, вопрос проведения очных контактов Лаврова и Блинкена в штаб-квартире организации пока остается открытым. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк заявил, что планов такой встречи пока нет, а возможность контакта будет "определяться по обстоятельствам".

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы в Соединенные Штаты Америки. Однако журналистам, которые должны были сопровождать членов российской делегации, визы не дали.

После появления в сети видео жестокой расправы над пленным украинским военным министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористической организацией ИГИЛ, которая в свое время также снимала видео с обезглавливанием своих оппонентов. Глава украинской дипломатии отмечает, что в нынешних условиях председательство России в Совбезе ООН является абсурдным.

Как известно, с 1 апреля государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. РФ будет председательствовать в течение месяца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас