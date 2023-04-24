Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: российские СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там он 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что за рейсом Лаврова в сервисе Flightradar одновременно следили более 700 тыс. человек, всего — почти 3 млн человек.

Как ожидается, уже в понедельник Лавров проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, российский министр пригласил глав внешнеполитических ведомств нескольких стран, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, принять участие в заседаниях Совбеза ООН под председательством РФ.

В то же время, как отмечают российские пропагандистские СМИ, вопрос проведения очных контактов Лаврова и Блинкена в штаб-квартире организации пока остается открытым. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк заявил, что планов такой встречи пока нет, а возможность контакта будет "определяться по обстоятельствам".

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы в Соединенные Штаты Америки. Однако журналистам, которые должны были сопровождать членов российской делегации, визы не дали.

После появления в сети видео жестокой расправы над пленным украинским военным министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористической организацией ИГИЛ, которая в свое время также снимала видео с обезглавливанием своих оппонентов. Глава украинской дипломатии отмечает, что в нынешних условиях председательство России в Совбезе ООН является абсурдным.

Как известно, с 1 апреля государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. РФ будет председательствовать в течение месяца.