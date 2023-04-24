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Лавров прибув до Нью-Йорка на засідання Радбезу ООН

24 квітня 2023 08:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Лавров прибув до Нью-Йорка на засідання Радбезу ООН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка. Там він 24 та 25 квітня візьме участь у засіданнях Ради Безпеки ООН. 

Про це повідомила у понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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Подробиці

"Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка. Завтра під його головуванням відбудеться засідання РБ ООН", — написала вона у своєму Telegram-каналі.

Вона також зазначила, що за рейсом Лаврова у сервісі Flightradar одночасно стежили понад 700 тис. осіб, а всього — майже 3 млн.

Як очікується, вже у понеділок Лавров проведе зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. 

Крім того, російський міністр запросив голів зовнішньополітичних відомств кількох країн, зокрема держсекретаря США Ентоні Блінкена, взяти участь у засіданнях Радбезу ООН під головуванням РФ. 

Водночас, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, питання проведення очних контактів Лаврова і Блінкена в штаб-квартирі організації поки залишається відкритим. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков перед вильотом російської делегації до Нью-Йорка заявив, що планів такої зустрічі поки немає, а можливість контакту "визначатиметься за обставинами".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та більша частина російської делегації отримали візи до Сполучених Штатів Америки. Однак журналістам, які мали б супроводжувати членів російської делегації, візи не дали. 

Після появи у мережі відео жорстокої розправи над полоненим українським військовим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв Росію з терористичною організацією ІДІЛ, яка свого часу також знімала відео з обезголовлюванням своїх опонентів. Глава української дипломатії наголошує, що у нинішніх умовах головування Росії в Раді безпеки ООН є абсурдним. 

Як відомо, з 1 квітня держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. РФ головуватиме протягом місяця.

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