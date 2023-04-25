Глава МИД РФ Лавров пригрозил США касаемо виз: подробности

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров пригрозил США касаемо виз. По его словам, РФ будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобиться.

Об этом сообщил пропагандист Владимир Соловьев.

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ПО словам главы МИД, что касается виз для журналистов, то Москва будет это учитывать. Но также она будет иметь в виду, если Вашингтону что-то понадобиться.

Примечательно, что сейчас Лавров находится в Вашингтоне на заседании ООН. В рамках визита, представительница США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Лаврову следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций.

Напомним, что 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредили о риске возникновения конфликта между мировыми державами, который достиг "исторического максимума". Они отметили, что мир находится на пороге опасной ситуации, возможно, даже более опасной, чем во время холодной войны.

Лавров назвал вторжение РФ в Украину необходимостью защиты людей от киевского режима. Он также заявил, что цель Запада заключается в удержании Китая и изоляции России. Кроме того, Лавров предложил расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран Азии и Африки.

Также мы писали, что 24 апреля в Совбезе ООН были назначены дебаты, посвященные мультилатерализму (равноправному и многостороннему экономическому сотрудничеству всех стран). Инициатором дебатов был глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом США не выдали визы российским пропагандистам, которые должны были сопровождать Лаврова, что вызвало у главы российского МИД крайнюю ярость. "Не забудем, не простим!" — отреагировал Лавров.