Гондурас розірве дипвідносини з Тайванем: яка причина

Якщо Гондурас припинить відносини з Тайванем, острів втратить чергового союзника і в нього залишиться лише 13 дипломатичних партнерів, серед яких переважно латиноамериканські й невеликі острівні держави,

Республіка Гондурас розірве дипломатичні відносини з Тайванем, адже президент країни Сіомара Кастро відкриває офіційні відносини з Китаєм. Це ще більше ізолює Тайбей, оскільки центральноамериканська країна була одним з останніх партнерів острова в регіоні.

Про це пише видання Financial Time.

Що відомо

Як зазначається, Кастро доручила міністру закордонних справ країни розірвати офіційні зв’язки з Тайванем і встановити дипломатичні відносини з Китаєм.

Кастро пропонувала це іще під час своєї виборчої кампанії в 2021 році, проте перемігши на виборах, у січні 2022 року заявила, що сподівається зберегти зв’язки з Тайванем.

Міністр закордонних справ Гондурасу Едуардо Рейна підтримав главу держави та зазначив, що уряд країни "повинен дивитись на речі дуже прагматично й шукати найкращого для народу Гондурасу".

В опозиції піддали сумніву доцільність такого кроку влади, оскільки рішення поглибити взаємодію з Китаєм може вплинути на відносини Гондурасу зі США, його головним торговим партнером.

Якщо центральноамериканська країна таки припинить відносини з Тайванем, острів втратить чергового союзника і в нього залишиться лише 13 дипломатичних партнерів, серед яких переважно латиноамериканські й невеликі острівні держави, зокрема Маршаллові Острови, Тувалу, Гватемала, а також Ватикан.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що США збільшують кількість військових, розгорнутих на Тайвані, більш ніж у чотири рази, щоб посилити програму навчання військових островів та ускладнити можливу китайську атаку на острів.

Найближчими місяцями планується розгорнути на Тайвані від 100 до 200 військових порівняно з 30 торік, щоб забезпечити Тайбей необхідними можливостями для захисту без провокації Пекіна.