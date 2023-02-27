Тайвань виділив 56 мільйонів доларів для відновлення інфраструктури України

Прапор Тайваню

Міністерство закордонних справ Тайваню виділило 1,8 мільярда тайванських доларів (приблизно 56 мільйонів доларів США) для відновлення інфраструктури України. Країна хоче долучитися до відбудови лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів та транспортних шляхів.

Про це повідомляє Caribbean news з посилання на заяву Міністерства закордонних справ Тайваню.

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"24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, спровокувавши найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та переміщення мільйонів українців. Нападаючи на іншу країну, росія знехтувала світовим засудженням та санкціями, порушила Статут Організації Об'єднаних Націй та проігнорувала міжнародний порядок, заснований на правилах. Це серйозно підірвало регіональний та глобальний мир і стабільність. Китайська Республіка (Тайвань) приєднується до миролюбних демократичних партнерів по всьому світу в засудженні дій росії", — йдеться в заяві.

Згідно з заявою, Тайвань продовжуватиме працювати у тісній співпраці зі США, європейськими країнами та іншими країнами-однодумцями, щоб позбавити Україну від лих війни, відновити мир і процвітання в країні та спільно підтримувати мир та стабільність.

Нагадаємо, директор ЦРУ США Вільям Бернс припустив, що Китай може атакувати Тайвань у 2027 році. США знають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до вказаного терміну.

Також ми писали, урядова делегація Китаю відвідала Тайвань вперше з початку пандемії. Це викликало напруженість через взаємодію між протокою, оскільки Пекін підтвердив свої наміри анексувати його.