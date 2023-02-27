Тайвань выделил 56 миллионов долларов для восстановления инфраструктуры Украины

Флаг Тайваня

Министерство иностранных дел Тайваня выделило 1,8 миллиарда тайваньских долларов (около 56 миллионов долларов США) для восстановления инфраструктуры Украины. Страна хочет приобщиться к восстановлению больниц, школ, церквей, объектов энергетики, водоснабжения, мостов и транспортных путей.

Об этом сообщает Caribbean news со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Тайваня.

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"24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину, спровоцировав крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и перемещение миллионов украинцев. Нападая на другую страну, россия пренебрегла мировым осуждением и санкциями, нарушила Устав Организации Объединенных Наций и проигнорировала международный порядок, основанный на правилах. Это серьезно подорвало региональный и глобальный мир и стабильность. Китайская Республика (Тайвань) присоединяется к миролюбивым демократическим партнерам по всему миру в осуждении действий россии", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Тайвань будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с США, европейскими странами и другими странами-единомышленниками, чтобы избавить Украину от бедствий войны, восстановить мир и процветание в стране и совместно поддерживать мир и стабильность.

Напомним, директор ЦРУ США Уильям Бернс предположил, что Китай может атаковать Тайвань в 2027 году. США знают, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань в указанный срок.

Также мы писали, что правительственная делегация Китая посетила Тайвань впервые с начала пандемии. Это вызвало напряженность из-за взаимодействия между проливом, поскольку Пекин подтвердил свои намерения аннексировать его.