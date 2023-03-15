Гондурас разорвет дипотношения с Тайванем: какая причина
Республика Гондурас разорвет дипломатические отношения с Тайванем, ведь президент страны Сиомара Кастро открывает официальные отношения с Китаем. Это еще больше изолирует Тайбэй, поскольку центральноамериканская страна была одним из последних партнеров острова в регионе.
Об этом пишет издание Financial Time.
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Что известно
Как отмечается, Кастро поручила министру иностранных дел страны разорвать официальные связи с Тайванем и установить дипломатические отношения с Китаем.
Кастро предлагала это еще во время своей избирательной кампании в 2021 году, однако победив на выборах, в январе 2022 года заявила, что надеется сохранить связи с Тайванем.
Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейна поддержал главу государства и отметил, что правительство страны "должно смотреть на вещи очень прагматично и искать лучшего для народа Гондураса".
В оппозиции подвергли сомнению целесообразность такого шага власти, поскольку решение углубить взаимодействие с Китаем может повлиять на отношения Гондураса с США, его главным торговым партнером.
Если центральноамериканская страна прекратит отношения с Тайванем, остров потеряет очередного союзника и у него останется лишь 13 дипломатических партнеров, среди которых преимущественно латиноамериканские и небольшие островные государства, в том числе Маршалловы Острова, Тувалу, Гватемала, а также Ватикан.
Напомним, в конце февраля стало известно, что США увеличивают количество военных, развернутых на Тайване, более чем в четыре раза, чтобы усилить программу обучения военных островов и усложнить возможную китайскую атаку на остров.
В ближайшие месяцы планируется развернуть на Тайване от 100 до 200 военных по сравнению с 30 в прошлом году, чтобы обеспечить Тайбэй необходимыми возможностями для защиты без провокации Пекина.