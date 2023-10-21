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Грошова допомога й не тільки — Японія запускає нову програму підтримки біженців з України

21 жовтня 2023 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Грошова допомога й не тільки — Японія запускає нову програму підтримки біженців з України
Акція на підтримку українських біженців у Японії. Фото: facebook.com/Arata Yamaoka
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З квітня Японія розпочинає нову програму допомоги біженцям з України, щоб вони адаптувалися до життя в країні. У допомогу входить вивчення мови та грошові виплати.

Про це повідомляє The Japan Times.

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Зазначається, що програма призначена для підтримки українських громадян, які перебувають у Японії. В рамках цієї програми можна долучитися до курсу в шість місяців чи в один рік з вивчення японської мови, а також ознайомитися з законами та звичаями країни.

Також японське Агентство імміграційних служб продовжить надавати грошові виплати з метою покриття витрат на проживання біженців з України. Однак це стосується тих, які не мають спонсорів.

Нагадаємо, що іноземці, які знайшли прихисток від війни в Японії, отримають дозвіл на довгострокове перебування в країні з можливістю працевлаштування. Це рішення набуде чинності з 1 грудня 2023 року. 

Також ми писали, що в Європейському Союзі остаточно продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Нові правила діятимуть щонайменше два роки.

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