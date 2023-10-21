Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Денежная помощь и не только — Япония запускает новую программу поддержки беженцев с Украины arrow

Денежная помощь и не только — Япония запускает новую программу поддержки беженцев с Украины

21 октября 2023 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Денежная помощь и не только — Япония запускает новую программу поддержки беженцев с Украины
Акция в поддержку украинских беженцев в Японии. Фото: facebook.com/Arata Yamaoka
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С апреля Япония начинает новую программу помощи беженцам из Украины, чтобы адаптироваться к жизни в стране. В помощь входит изучение языка и денежные выплаты.

Об этом сообщает The Japan Times.

Читайте также:

Помощь для беженцев в Японии

Программа предназначена для поддержки украинских граждан, находящихся в Японии. В рамках этой программы можно присоединиться к курсу в шесть месяцев или один год по изучению японского языка, а также ознакомиться с законами и обычаями страны.

Также японское Агентство иммиграционных служб продолжит предоставлять денежные выплаты с целью покрытия расходов на проживание беженцев из Украины. Однако это касается тех, у кого нет спонсоров.

Напомним, что иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Также мы писали, что в Европейском Союзе окончательно продлили временную защиту для беженцев из Украины. Новые правила будут действовать не менее двух лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме