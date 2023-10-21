Денежная помощь и не только — Япония запускает новую программу поддержки беженцев с Украины

Акция в поддержку украинских беженцев в Японии. Фото: facebook.com/Arata Yamaoka

С апреля Япония начинает новую программу помощи беженцам из Украины, чтобы адаптироваться к жизни в стране. В помощь входит изучение языка и денежные выплаты.

Об этом сообщает The Japan Times.

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Программа предназначена для поддержки украинских граждан, находящихся в Японии. В рамках этой программы можно присоединиться к курсу в шесть месяцев или один год по изучению японского языка, а также ознакомиться с законами и обычаями страны.

Также японское Агентство иммиграционных служб продолжит предоставлять денежные выплаты с целью покрытия расходов на проживание беженцев из Украины. Однако это касается тех, у кого нет спонсоров.

Напомним, что иностранцы, нашедшие убежище от войны в Японии, получат разрешение на долгосрочное пребывание в стране с возможностью трудоустройства. Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Также мы писали, что в Европейском Союзе окончательно продлили временную защиту для беженцев из Украины. Новые правила будут действовать не менее двух лет.