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Грузія відкрила кордон для українців, яких насильно вивезли в РФ

28 серпня 2023 00:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Грузія відкрила кордон для українців, яких насильно вивезли в РФ
КПП Верхній Ларс. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шістьом українцям, яких кілька днів тому не пустили з РФ у Грузію, нареші дозволили заїхати в країну. На КПП Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні вони пробули понад тиждень.

Про це пише правозахисна організація UnMode.

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10 днів тому у нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії застрягли громадяни України. Це колишні бранці з Херсонської області, яких примусово забрали в Росію.

Грузинські прикордонники відмовили їм у в’їзді. Мовляв, їхня заява про транзит через Грузію до України здалася длня них непереконливою. Їх не впустили навіть після запиту про надання політичного притулку.

Лише після 10 діб перебування у буферній зоні і втручання усіх служб, їх таки впустили в країну.

"Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень", — повідомили у правозахиснії організації UnMode.

Наразі українців везуть у безпечне місце.

Нагадаємо, суд у Батумі оштрафував українку Марину Чобанян, яка протестувала проти прибуття лайнера з росіянами 31 липня. Її визнали винною в непокорі законній вимозі поліції.

Громадянка України в суді заявляла, що її затримали безпідставно. За словами Чобанян, це відбулося настільки агресивно і раптово, що вона в перші секунди не зрозуміла, що відбувається, й інстинктивно стала відмахуватися.

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