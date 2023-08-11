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У Грузії оштрафували українку, яка протестувала проти лайнера з росіянами

11 серпня 2023 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грузії оштрафували українку, яка протестувала проти лайнера з росіянами
Протест у Грузії. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Суд у Батумі оштрафував українку Марину Чобанян, яка протестувала проти прибуття лайнера з росіянами 31 липня. Її визнали винною в непокорі законній вимозі поліції.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

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Громадянка України в суді заявляла, що її затримали безпідставно. За словами Чобанян, це відбулося настільки агресивно і раптово, що вона в перші секунди не зрозуміла, що відбувається, й інстинктивно стала відмахуватися.

Суддя наголосив, що дівчина не мала права бити працівників поліції, потім уточнивши, що вона не мала права махати руками на поліцейських. На українку наклали штраф у розмірі 2 тисячі ларі (понад 28 тисяч гривень).

Однак суд зняв Чобанян обвинувачення в дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.

Дівчина наголосила, що буде оскаржувати вирок.

"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили в непокорі "законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстави для своїх дій. Суд, знявши звинувачення в дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає "законна вимога"?", — заявила Чобанян.

Нагадаємо, у порт Батумі прибув круїзний лайнер РФ з туристами, що спровокувало протести у місті. Президентка Грузії назвала це російською провокацією. 

Також ми писали, що у вівторок, 1 серпня, стало відомо, що серед затриманих учасників акції протесту в Батумі (Грузія) був громадянин України Дмитро Закревський. 

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