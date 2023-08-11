В Грузии оштрафовали украинку, которая протестовала против лайнера с россиянами

Протест в Грузии. Фото: google.com

Суд в Батуми оштрафовал украинку Марину Чобанян, протестовавшую против прибытия лайнера с россиянами 31 июля. Ее признали виновной в неподчинении законному требованию полиции.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

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Гражданка Украины в суде заявляла, что ее задержали безосновательно. По словам Чобанян, это произошло настолько агрессивно и внезапно, что она в первые секунды не поняла, что происходит, и инстинктивно стала отмахиваться.

Судья подчеркнул, что девушка не имела права бить сотрудников полиции, затем уточнив, что она не имела права махать руками на полицейских. На украинку наложили штраф в размере 2 тысячи лари (более 28 тысяч гривен).

Однако суд снял Чобанян обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Девушка подчеркнула, что будет оспаривать приговор.

"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неповиновении "законному требованию" полиции, которая не смогла доказать основания для своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается "законное требование"?", — заявила Чобанян.

Напомним, в порт Батуми прибыл круизный лайнер РФ с туристами, что спровоцировало протесты в городе. Президент Грузии назвала это российской провокацией.

Также мы писали, что во вторник, 1 августа стало известно, что среди задержанных участников акции протеста в Батуми (Грузия) был гражданин Украины Дмитрий Закревский.