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Грузия открыла границу для украинцев, насильственно вывезенных в РФ

28 августа 2023 00:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Грузия открыла границу для украинцев, насильственно вывезенных в РФ
КПП Верхний Ларс. Фото иллюстративный: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шестерым украинцам, которых несколько дней назад не пустили из РФ в Грузию, разрешили заехать в страну. На КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе они пробыли больше недели.

Об этом пишет правозащитная организация UnMode.

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10 дней назад в нейтральной зоне между границами РФ и Грузии застряли граждане Украины. Это бывшие пленники из Херсонской области, которых принудительно забрали в Россию.

Грузинские пограничники отказали им во въезде. Мол, их заявление о транзите через Грузию в Украину показалось для них неубедительным. Их не упустили даже после запроса о предоставлении политического убежища.

Лишь после 10 суток пребывания в буферной зоне и вмешательства всех служб их впустили в страну.

"Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений", — сообщили в правозащитной организации UnMode.

Сейчас украинцев везут в безопасное место.

Напомним, суд в Батуми оштрафовал украинку Марину Чобанян, протестовавшую против прибытия лайнера с россиянами 31 июля. Ее признали виновной в неподчинении законному требованию полиции.

Гражданка Украины в суде заявляла, что ее задержали безосновательно. По словам Чобанян, это произошло настолько агрессивно и внезапно, что она в первые секунды не поняла, что происходит, и инстинктивно стала отмахиваться.

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