Японія запросила Зеленського на онлайн-саміт G-7

Президент України Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про проведення онлайн-саміту Великої сімки, присвяченого першим роковинам вторгнення рф в Україну. Японія запросила Президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Kyodo News.

Японія запросила Зеленського на саміт

"Це буде перший саміт G-7, організований Кісідою. На віртуальній зустрічі країни Великої сімки, такі як Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський союз, найімовірніше, погодяться продовжувати підтримувати Україну", — йдеться у повідомленні.

На відеосаміті G-7, який пройде у п'ятницю, очікується підтвердження єдності країн Великої сімки у боротьбі з агресією Росії проти України, а також продовження підтримки України. Крім того, Кісіда заявив про надання Японією додаткової фінансової допомоги у розмірі 5,5 млрд доларів для відновлення зруйнованої росією інфраструктури в Україні.

Представник японського уряду заявив, що організація поїздки Кісіди в Україну може бути ускладнена через безпеку.

"Онлайн-зустріч проходить у той час, коли Японія зміцнює відносини з G-7 із побоюваннями, що навесні Росія почне великомасштабний наступ на Україну, тоді як Кісіда прокладає шлях до успіху саміту в Хіросімі в травні", — уточнили у виданні.

Нагадаємо, що Японія виділить ЮНЕСКО близько 10 мільйонів доларів на фінансування гуманітарних проєктів в Україні та сусідніх країнах. Серед таких проєктів — допомога журналістам.

Профінансовані японським урядом проєкти включають, зокрема, охорону та реставрацію об'єктів культурної спадщини. Також ЮНЕСКО надаватиме психологічну підтримку та юридичну консультацію українським журналістам. Крім того, буде збільшено кількість навчальних курсів для медіафахівців із самозахисту у зоні бойових дій.