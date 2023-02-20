Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G-7

Президент Украины Владимир Зеленский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о проведении онлайн-саммита Большой семерки, посвященного первой годовщине вторжения рф в Украину. При этом Япония пригласила Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Kyodo News.

Япония пригласила Зеленского на саммит

"Это будет первый саммит G-7, организованный Кисидой. На виртуальной встрече страны Большой семерки, такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз, скорее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину", — говорится в сообщении.

На видеосаммите G-7, который пройдет в пятницу, ожидается подтверждение единства стран Большой семерки в борьбе с агрессией России против Украины, а также продолжение поддержки Украины. Кроме того, Кисида заявил о предоставлении Японией дополнительной финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов для восстановления разрушенной Россией инфраструктуры в Украине.

Представитель японского правительства заявил, что организация поездки Кисиды в Украину может быть затруднена из-за соображений безопасности.

"Онлайн-встреча проходит в то время, когда Япония укрепляет отношения с G-7 с растущими опасениями, что весной Россия начнет крупномасштабное наступление на Украину, в то время как Кисида прокладывает путь к успеху саммита в Хиросиме в мае", — уточнили в издании.

Напомним, что Япония выделит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.

Профинансированные японским правительством проекты включают, в частности, охрану и реставрацию объектов культурного наследия. Также ЮНЕСКО будет оказывать психологическую поддержку и юридическую консультацию украинским журналистам. Кроме того, будет увеличено количество учебных курсов для медиаспециалистов по самозащите в зоне боевых действий.