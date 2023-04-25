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ЄС та Японія проти ідеї заборонити країнам G7 експорт до РФ, — FT

25 квітня 2023 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЄС та Японія проти ідеї заборонити країнам G7 експорт до РФ, — FT
Зустріч міністрів закордонних справ G7 в Каруїдзаві. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейський Союз та Японія виступили проти пропозиції США повністю заборонити країнам G7 експорт до Росії. Це мало б відбутися в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав.

Про це повідомляє Financial Times.

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ЄС та Японія проти заборони експорту до РФ

До зустрічі в Хіросімі наступного місяця готують заяву лідерів G7, яка містить обіцянку замінити нинішній режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками.

Заборона експорту включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

Чиновники розповіли, що цю ідею запропонували США на тлі розчарування чинною санкційною системою.

Представники Японії та країн Європейського Союзу вважають, що повністю заборонити експорт до РФ — неможливо.

"З нашої точки зору, це просто неможливо", — сказав один з чиновників, який говорив на умовах анонімності.

За словами посадовців, заміна чинного санкційного режиму на повну заборону експорту з винятками може призвести до відновлення гострих дебатів, а також потенційного послаблення теперішніх заходів.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею перед самітом в Японії наступного місяця.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву країн G7 про обговорення питання повної заборони на експорт до Росії. Він вкотре погрожує зупинити зернову угоду.

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