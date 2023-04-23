Медведєв погрожує країнам G7, які хочуть заборонити експорт до РФ, зупинити зернову угоду

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву країн G7 про обговорення питання повної заборони на експорт до Росії. Він вкотре погрожує зупинити зернову угоду.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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"Ідея недоумків із G7 про тотальну заборону експорту товарів у нашу країну за замовчуванням прекрасна тим, що має на увазі і зустрічне припинення імпорту товарів із нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому разі для них закінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують", — пише Медведєв.

Він також додав, що у представників країн G7 "не залишилося мізків".

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею перед самітом в Японії наступного місяця.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив "втопити Велику Британію у морській безодні", реагуючи на санкції країни проти осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи.

Додамо, третій президент Росії Дмитро Медведєв натякнув на можливість постачання зброї в КНДР. Так він відреагував на позицію керівництва Південної Кореї, яке вирішило допомогти Україні у боротьбі з окупантами.