Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Медведєв погрожує країнам G7, які хочуть заборонити експорт до РФ, зупинити зернову угоду arrow

Медведєв погрожує країнам G7, які хочуть заборонити експорт до РФ, зупинити зернову угоду

23 квітня 2023 15:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Медведєв погрожує країнам G7, які хочуть заборонити експорт до РФ, зупинити зернову угоду
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву країн G7 про обговорення питання повної заборони на експорт до Росії. Він вкотре погрожує зупинити зернову угоду.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Медведєва на можливу заборону експорту товарів до РФ

"Ідея недоумків із G7 про тотальну заборону експорту товарів у нашу країну за замовчуванням прекрасна тим, що має на увазі і зустрічне припинення імпорту товарів із нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому разі для них закінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують", — пише Медведєв.

Він також додав, що у представників країн G7 "не залишилося мізків".

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею перед самітом в Японії наступного місяця.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив "втопити Велику Британію у морській безодні", реагуючи на санкції країни проти осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи.

Додамо, третій президент Росії Дмитро Медведєв натякнув на можливість постачання зброї в КНДР. Так він відреагував на позицію керівництва Південної Кореї, яке вирішило допомогти Україні у боротьбі з окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB