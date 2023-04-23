Медведев угрожает странам G7, которые хотят запретить экспорт в РФ, остановить зерновую сделку

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он в очередной раз угрожает остановить зерновую сделку.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

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"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", — пишет Медведев.

Он также добавил, что у представителей стран G7 "не осталось мозгов".

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "утопить Великобританию в морской бездне", реагируя на санкции страны против лиц, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы.

Добавим, третий президент России Дмитрий Медведев намекнул на возможность поставки оружия в КНДР. Так он отреагировал на позицию руководства Южной Кореи, решившего помочь Украине в борьбе с оккупантами.