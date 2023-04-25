ЕС и Япония против идеи запретить странам G7 экспорт в РФ, — FT
Европейский Союз и Япония выступили против предложения США полностью запретить странам G7 экспорт в Россию. Это должно было состояться в рамках переговоров в преддверии саммита лидеров государств.
Об этом сообщает Financial Times.
ЕС и Япония против запрета экспорта в РФ
До встречи в Хиросиме в следующем месяце готовят заявление лидеров G7, содержащее обещание заменить нынешний режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями.
Запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.
Чиновники рассказали, что эта идея была предложена США на фоне разочарования действующей санкционной системой.
Представители Японии и стран Европейского Союза считают, что полностью запретить экспорт в РФ — невозможно.
"С нашей точки зрения, это просто невозможно", — сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.
По словам чиновников, замена действующего санкционного режима на полный запрет на экспорт с исключениями может привести к возобновлению острых дебатов, а также потенциальному ослаблению нынешних мер.
Напомним, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.
Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он еще раз грозится остановить зерновую сделку.