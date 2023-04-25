ЕС и Япония против идеи запретить странам G7 экспорт в РФ, — FT

Встреча министров иностранных дел G7 в Каруидзаве. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Европейский Союз и Япония выступили против предложения США полностью запретить странам G7 экспорт в Россию. Это должно было состояться в рамках переговоров в преддверии саммита лидеров государств.

Об этом сообщает Financial Times.

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До встречи в Хиросиме в следующем месяце готовят заявление лидеров G7, содержащее обещание заменить нынешний режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями.

Запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Чиновники рассказали, что эта идея была предложена США на фоне разочарования действующей санкционной системой.

Представители Японии и стран Европейского Союза считают, что полностью запретить экспорт в РФ — невозможно.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", — сказал один из чиновников, говоривший на условиях анонимности.

По словам чиновников, замена действующего санкционного режима на полный запрет на экспорт с исключениями может привести к возобновлению острых дебатов, а также потенциальному ослаблению нынешних мер.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он еще раз грозится остановить зерновую сделку.