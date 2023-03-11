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ЄС запровадить морські навчання для боротьби з російськими кораблями-шпигунами, — ЗМІ

11 березня 2023 11:16
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Зокрема, посилиться супутниковий моніторинг та обмін розвідданими
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Євросоюз розглядає можливість запровадження спільного морського патрулювання та військово-морських навчань для боротьби з кораблями-шпигунами росії та захисту критично важливої морської інфраструктури.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Що відомо

За даними видання, у п'ятницю опублікують оновлену морську стратегію з відповідним планом.

Так, він включатиме заклик до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС, збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

Єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс пояснив, що стратегія також передбачає посилений супутниковий моніторинг та обмін розвідданими між країнами. Крім того, займуться боротьбою з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі. Для цього після завершення війни в Україні буде створення ціла група для очищення Чорного моря. ЄС також посилить захист критичної морської інфраструктури та суден і від кіберзагроз. 

"Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", — зазначив він.

За словами комісара, напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі. Водночас у ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

Підтримує створення відповідного плану і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, Боррель наголошує, що війна в Україні виявила необхідність для Євросоюзу вжити власних захисних заходів. 

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.

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