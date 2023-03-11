ЕС введет морские учения для борьбы с российскими кораблями-шпионами, — СМИ
Евросоюз рассматривает возможность введения совместного морского патрулирования и военно-морских учений для борьбы с кораблями-шпионами россии и защиты критически важной морской инфраструктуры.
Об этом сообщает издание Financial Times.
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Что известно
По данным издания, в пятницу обнародуют обновленную морскую стратегию с соответствующим планом.
Он будет включать призыв к проведению ежегодных совместных военно-морских учений ЕС, увеличению количества военных патрулей и патрулей береговой охраны при улучшении координации между странами-членами.
Еврокомиссар по окружающей среде и океанам Виргиниус Синкявичюс объяснил, что стратегия также предполагает усиленный спутниковый мониторинг и обмен разведданными между странами. Кроме того, займутся борьбой с неразорванными боеприпасами и минами в море. Для этого после завершения войны в Украине будет создана целая группа по очищению Черного моря. ЕС также усилит защиту критической морской инфраструктуры и судов и от киберугроз.
"Безусловно, существует потребность в дальнейшем развитии потенциала и возможностей стран-членов", — отметил он.
По словам комиссара, нападение на газопровод "Северный поток" показало необходимость усиления бдительности по морской деятельности в Европе. В то же время, в ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.
Поддерживает создание плана и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя в плане отмечается сотрудничество с НАТО, Боррель отмечает, что война в Украине выявила необходимость для Евросоюза принять собственные защитные меры.
Напомним, недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" вблизи плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, который отправлялся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.