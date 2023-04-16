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Єврокомісія розкритикувала рішення Польщі та Угорщини щодо імпорту українського зерна

16 квітня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єврокомісія розкритикувала рішення Польщі та Угорщини щодо імпорту українського зерна
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Після того як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі, опинилося в країнах Центральної Європи через логістичні перешкоди, що вдарило по цінах і обсягах продажів для місцевих фермерів.

Це питання створило політичну проблему для правлячої націоналістичної партії Польщі "Право і справедливість", оскільки воно викликало обурення людей у сільській місцевості.

"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні. У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", — йдеться в повідомленні прессекретаря.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд прийняв рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Додамо, українська енергосистема виробляє достатньо електроенергії для власних потреб. Крім того, розпочався експорт електроенергії відразу у дві країни Європи.

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