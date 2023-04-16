Еврокомиссия раскритиковала решение Польши и Венгрии относительно импорта украинского зерна

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.

Об этом сообщает Reuters.

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После того как российское вторжение заблокировало некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведено в Европейском Союзе, оказалось в странах Центральной Европы из-за логистических препятствий, что ударило по ценам и объемам продаж для местных фермеров.

Этот вопрос создал политическую проблему для правящей националистической партии Польши "Право и справедливость", поскольку он вызвал возмущение людей в сельской местности.

"Мы знаем об объявлении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы. В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Также мы писали, что Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Добавим, что украинская энергосистема производит достаточно электроэнергии для собственных нужд. Кроме того, начался экспорт электроэнергии сразу в две страны Европы.