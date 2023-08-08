Індія заборонила використовувати китайські комплектуючі у власних дронах

БпЛА компанії Hindustan Aeronautics Limited. Фото: google.com

Уряд Індії занепокоєний вразливістю безпеки. Тож держава в останні місяці заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї.

Про це пише Reuters.

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Як відомо, в Індії триває військова модернізація, яка передбачає збільшення кількості дронів в армії. Однак на тлі напруженості між сусідами, які мають ядерну зброю, Індія ухвалила рішення про заборону використання китайських запчастин у БпЛА власного виробництва.

"Лідери безпеки Індії стурбовані тим, що збір розвідданих може бути скомпрометований виготовленими в Китаї частинами комунікаційних функцій безпілотників, камер, радіопередач та операційного програмного забезпечення", — розповіло анонімне джерело Reuters.

Водночас Індія виділила 1,6 трильйона рупій (19,77 млрд доларів) на військову модернізацію в 2023-24 роках, з яких 75% зарезервовано для внутрішньої промисловості. Однак через заборону китайських компонентів, ціна на виробництво дронів зросла.

"Заборона на китайські запчастини підвищила вартість виробництва військових безпілотників на місцевому рівні, змусивши виробників купувати компоненти з інших місць", — кажуть урядові та промислові експерти.

При цьому, як пише ЗМІ, підозри щодо китайських деталей у Індії виникли небезпідставно. Так, в одному тендерному документі говорилося, що підсистеми, які постачали Індії сусідні країни, мали "лазівки в безпеці", що скомпрометували "важливі військові дані".

До того ж високопоставлений чиновник із оборони розповів, що посилання на "сусідні країни" є евфемізмом для Китаю. Також він додав, що індійська промисловість стала залежною від другої за величиною економіки світу, незважаючи на занепокоєння щодо кібератак.

Водночас Пекін заперечує причетність до кібератак. Міністерство торгівлі Китаю, яке минулого тижня оголосило про контроль над експортом деяких безпілотників і пов’язаного з ними обладнання, не відповіло на запитання про заходи Індії.

Однак, як відомо, Індія не перша країна, яка відмовилась від купівлі збройних компонентів з КНР. Так, у 2019 році Конгрес США заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти китайського виробництва.

Нагадаємо, Китай підтримав новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні.

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