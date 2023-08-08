Индия запретила использовать китайские комплектующие в собственных дронах

БпЛА компании Hindustan Aeronautics Limited. Фото: google.com

Правительство Индии обеспокоено уязвимостью безопасности. Страна в последние месяцы запретила отечественным производителям военных беспилотников использовать компоненты, изготовленные в Китае.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно, в Индии продолжается военная модернизация, предполагающая увеличение количества дронов в армии. Однако на фоне напряженности между соседями, имеющими ядерное оружие, Индия приняла решение о запрещении использования китайских запчастей в БПЛА собственного производства.

"Лидеры безопасности Индии обеспокоены тем, что сбор разведданных может быть скомпрометирован изготовленными в Китае частями коммуникационных функций беспилотников, камер, радиопередач и операционного программного обеспечения", — рассказал анонимный источник Reuters.

В то же время, Индия выделила 1,6 триллиона рупий (19,77 млрд долларов) на военную модернизацию в 2023-24 годах, из которых 75% зарезервировано для внутренней промышленности. Однако из-за запрета китайских компонентов, цена на производство дронов возросла.

"Запрет на китайские запчасти повысил стоимость производства военных беспилотников на местном уровне, заставив производителей покупать компоненты из других мест", — говорят правительственные и промышленные эксперты.

При этом, как пишет СМИ, подозрения в китайских деталях в Индии возникли небезосновательно. Так, в одном тендерном документе говорилось, что подсистемы, поставлявшие Индии соседние страны, имели "лазейки в безопасности", скомпрометировавшие "важные военные данные".

К тому же, высокопоставленный чиновник по обороне рассказал, что ссылка на "соседние страны" является эвфемизмом для Китая. Также он добавил, что индийская промышленность стала зависимой от второй по величине экономики мира, несмотря на беспокойство по поводу кибератак.

В то же время Пекин отрицает причастность к кибератакам. Министерство торговли Китая, которое на прошлой неделе объявило о контроле над экспортом некоторых беспилотников и связанного с ними оборудования, не ответило на вопрос о мерах Индии.

Однако, как известно, Индия не первая страна, отказавшаяся от покупки вооруженных компонентов из КНР. Да, в 2019 году Конгресс США запретил Пентагону покупать или использовать беспилотники и компоненты китайского производства.

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