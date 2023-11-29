Все про йоркширського тер'єра — його характер, тренування і догляд за шерстю

Собака породи Йоркширський тер'єр. Фото: Pinterest

Порода собак Йоркширський тер’єр — це досить маленька, але дуже мила тварина, яка може стати ідеальним другом для кожної людини. Якщо ви хочете завести собі цього собаку, варто знати про всі його індивідуальні особливості.

Новини.LIVE розповідає про характер, тренування і догляд за шерстю йоркширського тер'єра.

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Який характер у йоркширського тер’єра

Ця порода є дуже милою і добродушною, вони не вміють тримати зла на когось, відкриті та дуже схожі на маленьких дітей, які живуть у безтурботному світі. Інколи можна зустріти тер’єра, який погано реагує на чужу людину, але це напряму пов’язано з недостатнім вихованням.

Вони дуже люблять гуляти і грати з іншими собаками, а до дітей ставляться дуже добре. Ще вони добре переносять дорогу, але погано — самотність. Втім, цей собака дуже маленький, тому його можна сміливо брати в якусь подорож або поїздку.

Порода собак Йоркширський тер'єр у машині. Фото: Freepik

Попри добрий характер, деякі особи можуть надмірно лаяти у бік інших собак, особливо, при господарях. З цим потрібно правильно боротися, інакше тер’єр продовжить лаяти без причини. Їх потрібно привчати до людей та інших тварин з раннього віку, щоб вони поводили себе гармонійно.

Як тренувати йоркширського тер’єра

Ця порода є більш декоративною, тому команд для тренування в них досить мало. Втім, варто приділяти увагу корекції поведінки і створення правильно характеру. Також потрібно зорієнтуватися на слухняності, щоб вміти вчасно зупинити ту чи іншу ситуацію.

Варто знати, що тер’єр не вміє довго концентруватися на певному завданні під час тренування, тому потрібно робити перерви на ігри. Також слід не забувати давати ласощі за правильно виконані завдання і закріплювати команди щодня.

Йоркширський тер'єр, який грається. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю

Варто знати, що шерсть у цієї породи може бути дуже довгою, тому варто враховувати специфіку догляду в залежності від зачіски улюбленця. В залежносты від довжини шерсті, варто вичісувати йоркширського тер’єру щонайменше один раз на тиждень або навіть частіше.

Завжди дивіться на чистоту вух і очей і вчасно підрізайте кігті. Купати варто приблизно двічі або тричі на тиждень. Ще ця порода є дуже чутливою до холоду, тому взимку купуйте їй теплий одяг.

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