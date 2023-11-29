Все о йоркширском терьере — его характер, тренировки и уход за шерстью

Собака породы Йоркширский терьер. Фото: Pinterest

Порода собак Йоркширский терьер — это довольно маленькое, но очень милое животное, которое может стать идеальным другом для каждого человека. Если вы хотите завести себе эту собаку, стоит знать обо всех ее индивидуальных особенностях.

Новини.LIVE рассказывает о характере, тренировках и уходе за шерстью йоркширского терьера.

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Эта порода очень мила и добродушна, они не умеют держать зла на кого-то, открытые и очень похожи на маленьких детей, живущих в беззаботном мире. Иногда можно встретить терьера, плохо реагирующего на чужого человека, но это напрямую связано с недостаточным воспитанием.

Они очень любят гулять и играть с другими собаками, а к детям относятся очень хорошо. Еще они хорошо переносят дорогу, но плохо — одиночество. Впрочем, эта собака очень маленькая, поэтому ее можно смело брать в какое-нибудь путешествие или поездку.

Порода собак Йоркширский терьер в машине. Фото: Freepik

Несмотря на добрый характер, некоторые особи могут излишне лаять в сторону других собак, особенно при хозяевах. С этим нужно правильно бороться, иначе терьер продолжит гавкать без причины. Их нужно приучать к людям и другим животным с раннего возраста, чтобы они вели себя гармонично.

Как тренировать йоркширского терьера

Эта порода более декоративна, поэтому команд для тренировки у них достаточно мало. Впрочем, следует уделять внимание коррекции поведения и созданию правильного характера. Также нужно сориентироваться на послушании, чтобы уметь вовремя остановить ту или иную ситуацию.

Следует знать, что терьер не умеет долго сконцентрироваться на определенном задании во время тренировки, поэтому нужно делать перерывы на игры. Также следует не забывать давать лакомство за правильно выполненные задания и закреплять команды каждый день.

Играющий Йоркширский терьер. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью

Следует знать, что шерсть у этой породы может быть очень длинной, поэтому следует учитывать специфику ухода в зависимости от прически любимца. В зависимости от длины шерсти, следует вычесывать йоркширского терьера не менее одного раза в неделю или даже чаще.

Всегда смотрите на чистоту ушей и глаз и вовремя подрезайте когти. Купать следует примерно дважды или трижды в неделю. Еще эта порода очень чувствительна к холоду, поэтому зимой покупайте ей теплую одежду.

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