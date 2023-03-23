Іран може спровокувати удар з боку Ізраїлю, — ЗМІ

Завод зі збагачення урану в Натанзі, Іран

Ізраїль повідомив США та декільком європейським країнам, що Іран увійде на небезпечну територію, якщо він збагатить уран вище рівня 60%. Це навіть може спровокувати ізраїльський військовий удар.

Про це повідомляє Axios з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Що відомо

Видання пише, що джерело заявило, що Єрусалим не хоче встановлювати 90% збагачення як "червону лінію", оскільки офіційні особи вважають, що Іран відчує, що може почати збагачення та накопичення урану на рівні, трохи нижче необхідного для створення ядерної зброї.

За словами журналістів, саме тому Ізраїль сказав США та європейським країнам, що будь-який прогрес Ірану у збагаченні урану вище 60% буде кроком, який може спровокувати удар по ядерній програмі.

Також неназваний чиновник зазначив, що повідомлення Єрусалиму передали до Тегерана.

"Іранці повністю засвоїли нашу позицію, і вони знають, якою є наша червона лінія", — сказало джерело.

Видання пише, що Іран вже накопичив 87,5 кг урану зі збагаченням 60%. Якщо цей уран буде збагачений до 90%, його буде достатньо виробництва хоча б однієї ядерної бомби.

У матеріалі йдеться, що за даними МАГАТЕ на ядерному об'єкті Фордо Іран зміг збагатити уран до 84%. Однак Ізраїль поки не розглядає це як загрозу, оскільки Тегеран не може мати великих запасів цього матеріалу.

Нагадаємо, нещодавно Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї.