Иран может спровоцировать удар со стороны Израиля, — СМИ

Завод по обогащению урана в Натанге, Иран

Израиль сообщил США и нескольким европейским странам, что Иран войдет на опасную территорию, если он обогатит уран выше 60%. Это может даже спровоцировать израильский военный удар.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Что известно

Издание пишет, что источник заявил, что Иерусалим не хочет устанавливать 90% обогащения как "красную линию", поскольку официальные лица считают, что Иран почувствует, что может начать обогащение и накопление урана на уровне чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия.

По словам журналистов, именно поэтому Израиль сказал США и европейским странам, что любой прогресс Ирана в обогащении урана выше 60% станет шагом, который может спровоцировать удар по ядерной программе.

Также неназванный чиновник отметил, что сообщение Иерусалима было передано в Тегеран.

"Иранцы полностью усвоили нашу позицию, и они знают, какова наша красная линия", — сказал источник.

Иран пишет, что Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, то его будет достаточно производства хотя бы одной ядерной бомбы.

В материале говорится, что по данным МАГАТЭ на ядерном объекте Фордо Иран смог обогатить уран до 84%. Однако Израиль пока не рассматривает это как угрозу, поскольку Тегеран не может обладать большими запасами этого материала.

Напомним, недавно Ллойд Остин заявил, что США и Израиль сделают все, чтобы Иран не получил ядерного оружия.