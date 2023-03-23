Иран может спровоцировать удар со стороны Израиля, — СМИ
Израиль сообщил США и нескольким европейским странам, что Иран войдет на опасную территорию, если он обогатит уран выше 60%. Это может даже спровоцировать израильский военный удар.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
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Что известно
Издание пишет, что источник заявил, что Иерусалим не хочет устанавливать 90% обогащения как "красную линию", поскольку официальные лица считают, что Иран почувствует, что может начать обогащение и накопление урана на уровне чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия.
По словам журналистов, именно поэтому Израиль сказал США и европейским странам, что любой прогресс Ирана в обогащении урана выше 60% станет шагом, который может спровоцировать удар по ядерной программе.
Также неназванный чиновник отметил, что сообщение Иерусалима было передано в Тегеран.
"Иранцы полностью усвоили нашу позицию, и они знают, какова наша красная линия", — сказал источник.
Иран пишет, что Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, то его будет достаточно производства хотя бы одной ядерной бомбы.
В материале говорится, что по данным МАГАТЭ на ядерном объекте Фордо Иран смог обогатить уран до 84%. Однако Израиль пока не рассматривает это как угрозу, поскольку Тегеран не может обладать большими запасами этого материала.
Напомним, недавно Ллойд Остин заявил, что США и Израиль сделают все, чтобы Иран не получил ядерного оружия.