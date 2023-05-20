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Іран стратив трьох чоловіків, які брали участь в минулорічних протестах

20 травня 2023 07:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Іран стратив трьох чоловіків, які брали участь в минулорічних протестах
Протест в Ірані. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У п'ятницю, 19 травня, Іран стратив трьох чоловіків, які, за інформацією влади, були причетні до загибелі трьох співробітників сил безпеки під час минулорічних антиурядових демонстрацій. Це викликало протести в країні і за кордоном.

Про це повідомляє Reuters.

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Страта людей в Ірані

Судова влада Ірану розповіла, що Маджид Каземі, Салех Мірхашемі і Саїд Ягубі були страчені в центральному місті Ісфахан. Представники заявили, що загиблі "прийняли мученицьку смерть" двох членів воєнізованого формування "Басідж" і поліцейського.

Amnesty International заявила, що прискорений судовий процес над чоловіками був недосконалим і використовував "зізнання, отримані під тортурами".

Іран заперечує, що зізнання були отримані під тортурами.

В очікуванні неминучої страти троє чоловіків у середу звернулися в рукописній записці з проханням про підтримку громадськості, кажучи:

"Не дозвольте їм убити нас. Нам потрібна ваша допомога".

Сім'ї та прихильники проводили нічні пильнування біля в'язниці Дастгерд в Ісфахані на підтримку трьох чоловіків, які утримувалися всередині. Відповідно до відео, опублікованих у соціальних мережах, після оголошення про страти в багатьох містах спалахнули вуличні протести.

"Ми клянемося кров’ю наших товаришів бути стійкими до кінця", — скандували протестувальники в Тегерані.

Європейський Союз засудив страти "найрішучішим чином", заявив речник ЄС. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг розкритикувала таке різке рішення влади.

Експерти ООН з прав людини у своїй заяві заявили, що вони "глибоко стурбовані" продовженням страт іранських протестувальників.

Державні ЗМІ транслювали відеозаписи того, що було представлено як зізнання обвинувачених, які, на думку Amnesty International, були отримані під тортурами.

"Шокуючий спосіб, у який судовий процес і винесення вироку цим протестувальникам було прискорено через судову систему Ірану на тлі використання "зізнань", отриманих під тортурами, серйозних процесуальних недоліків і відсутності доказів, є ще одним прикладом зухвалого нехтування іранською владою правами на життя і справедливий судовий розгляд", — йдеться в повідомленні Amnesty International.

Чоловіків засудили до смертної кари за звинуваченням у "ворожнечі проти Бога" за нібито зберігання вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у Ірані з початку 2023 року було страчено, за неофіційними даними, понад 200 осіб. Іранську владу закликають відмовитися від цього виду покарань. 

Також ми писали, що в Ірані обіцяють карати людей, які заохочують жінок зняти хіджаб. Їх будуть переслідуватися в кримінальних судах і вони не матимуть права оскаржити будь-який обвинувальний вирок.

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