Иран казнил трех мужчин, которые участвовали в прошлогодних протестах

Протест в Иране Фото: росСМИ

В пятницу, 19 мая, Иран казнил троих мужчин, которые, по информации властей, были причастны к гибели трех сотрудников сил безопасности во время прошлогодних антиправительственных демонстраций. Это вызвало протесты в стране и за границей.

Об этом сообщает Reuters.

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Казнь людей в Иране

Судебные власти Ирана рассказали, что Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби были казнены в центральном городе Исфахан. Представители заявили, что погибшие "приняли мученическую смерть" двух членов военизированного формирования "Басидж" и полицейского.

Amnesty International заявила, что ускоренный судебный процесс над мужчинами был несовершенным и использовал "признания, полученные под пыткой".

Иран отрицает, что признания были получены под пыткой.

В ожидании неизбежной казни трое мужчин обратились в рукописной записке с просьбой о поддержке общественности, говоря:

"Не позвольте им убить нас. Нам нужна ваша помощь".

Семьи и поклонники проводили ночные бдения возле тюрьмы Дастгерд в Исфахане в поддержку трех мужчин, которые были внутри. Согласно видео, опубликованным в социальных сетях, после объявления о казнях во многих городах вспыхнули уличные протесты.

"Мы клянемся кровью наших товарищей быть стойкими к концу", — скандировали протестующие в Тегеране.

Европейский Союз осудил казни "самым решительным образом", заявил спикер ЕС. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг раскритиковала столь резкое решение властей.

Эксперты ООН по правам человека в своем заявлении заявили, что они "глубоко озабочены" продолжением казней иранских протестующих.

Государственные СМИ транслировали видеозаписи того, что было представлено как признание обвиняемых, которые, по мнению Amnesty International, были получены под пыткой.

"Шокирующий способ, которым судебный процесс и вынесение приговора этим протестующим было ускорено через судебную систему Ирана на фоне использования "признаний", полученных под пытками, серьезных процессуальных недостатков и отсутствия доказательств, является еще одним примером дерзкого пренебрежения иранскими властями правами на жизнь и справедливое судебное разбирательство", — говорится в сообщении Amnesty International.

Мужчин приговорили к смертной казни по обвинению в "вражде против Бога" за якобы хранение огнестрельного оружия.

Напомним, в Иране с начала 2023 года было казнено, по неофициальным данным, более 200 человек. Иранские власти призывают отказаться от этого вида наказаний.

Также мы писали, что в Иране обещают наказывать людей, которые поощряют женщин снять хиджаб. Их будут преследоваться в уголовных судах и они не будут вправе обжаловать любой обвинительный приговор.