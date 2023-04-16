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В Ірані судитимуть людей, які закликають жінок не носити хіджаб

16 квітня 2023 08:48
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В Ірані судитимуть людей, які закликають жінок не носити хіджаб
Іранські жінки гуляють вулицею під час впровадження нового стеження в хіджабі в Тегерані. Фото: REUTERS
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В Ірані обіцяють карати людей, які заохочують жінок зняти хіджаб. Їх будуть переслідуватися в кримінальних судах і вони не матимуть права оскаржити будь-який обвинувальний вирок.

Про це пише Reuters.

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Нещодавно заступник генерального прокурора Ірану Алі Джамаді зробив серйозну заяву щодо покарання тих людей, хто закликає жінок не носити традиційний одяг — хіджаб.

"Злочин сприяння оприлюдненню буде розглядатися в кримінальному суді, рішення якого є остаточними та оскарженню не підлягають", — наголосив він.

Його слова прозвучали на тлі того, що все більше жінок порушують обов’язковий дрес-код Ірану, з’являючись у торгових центрах, ресторанах, магазинах, на вулицях та в інших громадських місцях без відповідного одягу.

Зазначається, що кілька знаменитостей та активісток також останніми місяцями опублікували в соціальних мережах фотографії без чадри.

"Покарання за злочин у вигляді пропаганди та заохочення інших до зняття хіджабу є набагато суворішим, ніж сам злочин у знятті одягу, тому що це один із яскравих прикладів заохочення до корупції", — додав Джамаді.

Однак конкретно він не уточнив, які можуть бути покарання та що саме тягне за собою пропаганда не носити національний одяг.

Нагадаємо, нещодавно на вулицях Ірану встановили камери, щоб відстежувати жінок, які не носять хіджаб. За це їм загрожує арешт.

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