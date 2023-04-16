В Иране будут судить людей, призывающих женщин не носить хиджаб

Иранские женщины гуляют по улице при внедрении новой слежки в хиджабе в Тегеране. Фото: REUTERS

В Иране обещают наказывать людей, которые поощряют женщин снять хиджаб. Их будут преследоваться в уголовных судах и они не будут вправе обжаловать любой обвинительный приговор.

Об этом пишет Reuters.

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Недавно заместитель генерального прокурора Ирана Али Джамади сделал серьезное заявление о наказании тех людей, кто призывает женщин не носить традиционную одежду — хиджаб.

"Преступление содействия обнародованию будет рассматриваться в уголовном суде, решения которого окончательны и обжалованию не подлежат", — подчеркнул он.

Его слова прозвучали на фоне того, что все больше женщин нарушают обязательный дресс-код Ирана, появляясь в торговых центрах, ресторанах, магазинах, на улицах и других общественных местах без соответствующей одежды.

Отмечается, что несколько знаменитостей и активисток в последние месяцы опубликовали в социальных сетях фотографии без чадры.

"Наказание за преступление в виде пропаганды и поощрения других к снятию хиджаба гораздо строже, чем само преступление в снятии одежды, потому что это один из ярких примеров поощрения коррупции", — добавил Джамади.

Однако конкретно он не уточнил, какие могут быть наказания и что влечет за собой пропаганда не носить национальную одежду.

Напомним, недавно на улицах Ирана установили камеры для отслеживания женщин, которые не носят хиджаб. За это им грозит арест.