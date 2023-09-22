"Історична перемога": суд Бразилії виніс рішення на користь земельних прав корінних народів

Люди в Бразилії. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Верховний суд Бразилії заблокував спроби різко обмежити права корінних народів на землю. Активісти назвали це історичною перемогою.

Про це повідомляє The Guardian.

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Дев'ять з 11 членів суду проголосували проти того, що правозахисники охрестили "трюком з обмеженням терміну давності" — спробою агробізнесу перешкодити громадам корінних народів претендувати на землю, яку вони фізично не займали в 1988 році.

У четвер, 21 вересня, перед будівлею Верховного суду в Бразилії відбулося святкування після того, як було сформовано більшість, яка підтримала рішення на користь прав корінних народів. Деякі активісти плакали від радості, інші танцювали.

"Хай живе опір корінних народів", — наголосив Елой Терена, адвокат корінних народів.

Корінна конгресвумен Селія Ксакріаба сказала, що це перемога боротьби, прав та історії. За її словами, вся Бразилія — це територія корінних народів.

Міністр у справах корінних народів Бразилії Соня Гуаджахара назвала рішення суду "великим досягненням", яке стало плодом багаторічної боротьби і протестів.

Лише двоє суддів проголосували за тезу "marco temporal" (часовий маркер), що обмежує права корінних народів на землю: Кассіо Нуньєс Маркес та Андре Мендонса. Вони були призначені до Верховного суду колишнім президентом Жаїром Болсонару, якого активісти звинувачують у розв'язанні історичного наступу на території корінних народів шляхом ліквідації органів захисту.

Суддя Кармен Лусія Антунес Роша, яка проголосувала проти тези, заявила, що країна повинна дбати про етнічну гідність народу, який протягом п'яти століть історії піддавався винищенню і гнобленню.

"Це важлива історична перемога для корінних народів Бразилії і величезна поразка для лобі агробізнесу", — заявила директорка з досліджень та адвокації "Виживання" Фіона Вотсон.

Нагадаємо, міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно заявив, що бразильська дипломатія може переглянути приєднання держави до Міжнародного кримінального суду Гааги. На думку міністра, до МКС не доєдналися усі держави, які повинні.