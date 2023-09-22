"Историческая победа": суд Бразилии вынес решение в пользу земельных прав коренных народов
Верховный суд Бразилии заблокировал попытки резко ограничить права коренных народов на землю. Активисты назвали это исторической победой.
Об этом сообщает The Guardian.
Земельные права коренного населения
Девять из 11 членов суда проголосовали против того, что правозащитники окрестили "трюком с ограничением срока давности" — попыткой агробизнеса помешать общинам коренных народов претендовать на землю, которую они физически не занимали в 1988 году.
В четверг, 21 сентября, перед зданием Верховного суда в Бразилии состоялось празднование после того, как было сформировано большинство, поддержавшее решение в пользу прав коренных народов. Некоторые активисты плакали от радости, другие танцевали.
"Да здравствует сопротивление коренных народов", — подчеркнул Элой Терена, адвокат коренных народов.
Коренная конгрессвумен Селия Ксакриаба сказала, что это победа борьбы, прав и истории. По ее словам, вся Бразилия — это территория коренных народов.
Министр по делам коренных народов Бразилии Соня Гуаджахара назвала решение суда "большим достижением", ставшим плодом многолетней борьбы и протестов.
Только двое судей проголосовали за тезис "marco temporal" (временной маркер), ограничивающий права коренных народов на землю: Кассио Нуньес Маркес и Андре Мендонса. Они были назначены в Верховный суд бывшим президентом Жаиром Болсонару, которого активисты обвиняют в развязывании исторического наступления на территории коренных народов путем ликвидации органов защиты.
Судья Кармен Лусия Антунес Роша, проголосовавшая против тезиса, заявила, что страна должна заботиться об этническом достоинстве народа, который в течение пяти веков истории подвергался истреблению и угнетению.
"Это важная историческая победа для коренных народов Бразилии и огромное поражение для лобби агробизнеса", — заявила директор по исследованиям и адвокации "Выживание" Фиона Уотсон.
Напомним, министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что бразильская дипломатия может пересмотреть присоединение государства к Международному уголовному суду Гааги. По мнению министра, к МКС не присоединились все государства, которые должны.