"Историческая победа": суд Бразилии вынес решение в пользу земельных прав коренных народов

Люди в Бразилии. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Верховный суд Бразилии заблокировал попытки резко ограничить права коренных народов на землю. Активисты назвали это исторической победой.

Об этом сообщает The Guardian.

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Девять из 11 членов суда проголосовали против того, что правозащитники окрестили "трюком с ограничением срока давности" — попыткой агробизнеса помешать общинам коренных народов претендовать на землю, которую они физически не занимали в 1988 году.

В четверг, 21 сентября, перед зданием Верховного суда в Бразилии состоялось празднование после того, как было сформировано большинство, поддержавшее решение в пользу прав коренных народов. Некоторые активисты плакали от радости, другие танцевали.

"Да здравствует сопротивление коренных народов", — подчеркнул Элой Терена, адвокат коренных народов.

Коренная конгрессвумен Селия Ксакриаба сказала, что это победа борьбы, прав и истории. По ее словам, вся Бразилия — это территория коренных народов.

Министр по делам коренных народов Бразилии Соня Гуаджахара назвала решение суда "большим достижением", ставшим плодом многолетней борьбы и протестов.

Только двое судей проголосовали за тезис "marco temporal" (временной маркер), ограничивающий права коренных народов на землю: Кассио Нуньес Маркес и Андре Мендонса. Они были назначены в Верховный суд бывшим президентом Жаиром Болсонару, которого активисты обвиняют в развязывании исторического наступления на территории коренных народов путем ликвидации органов защиты.

Судья Кармен Лусия Антунес Роша, проголосовавшая против тезиса, заявила, что страна должна заботиться об этническом достоинстве народа, который в течение пяти веков истории подвергался истреблению и угнетению.

"Это важная историческая победа для коренных народов Бразилии и огромное поражение для лобби агробизнеса", — заявила директор по исследованиям и адвокации "Выживание" Фиона Уотсон.

Напомним, министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что бразильская дипломатия может пересмотреть присоединение государства к Международному уголовному суду Гааги. По мнению министра, к МКС не присоединились все государства, которые должны.