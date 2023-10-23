Ізраїль провів операцію зі звільнення заручників у Газі

Ізраїльські танки біля кордону із Сектором Гази. Фото ілюстративне: Reuters

Стало відомо, що армія Ізраїлю, ймовірно, здійснила обмежену операцію у Секторі Гази. Під час цього ЦАХАЛ атакував ворожі підрозділи, деякі об'єкти інфраструктури, також проводився пошук заручників.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Операція ЦАХАЛ зі звільнення заручників у Газі

Як йдеться у виданні з посиланням на слова представника ЦАХАЛ, ізраїльський спецназ вночі здійснив обмежену операцію із залученням танків у Секторі Гази.

Під час операції ізраїльський спецназ атакував протитанкові підрозділи та інші об'єкти інфраструктури ХАМАС. Окрім цього, провів пошук заручників.

Водночас речник не повідомив, чи вдалося когось звільнити.

Своєю чергою у ХАМАС підтвердили нічні бої з ЦАХАЛ та заявили про знищення ізраїльської техніки.

Нагадаємо, міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться. Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати до трьох місяців.