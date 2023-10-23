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Ізраїль провів операцію зі звільнення заручників у Газі

23 жовтня 2023 14:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль провів операцію зі звільнення заручників у Газі
Ізраїльські танки біля кордону із Сектором Гази. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що армія Ізраїлю, ймовірно, здійснила обмежену операцію у Секторі Гази. Під час цього ЦАХАЛ атакував ворожі підрозділи, деякі об'єкти інфраструктури, також проводився пошук заручників. 

Про це повідомляє видання Spiegel

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Операція ЦАХАЛ зі звільнення заручників у Газі

Як йдеться у виданні з посиланням на слова представника ЦАХАЛ, ізраїльський спецназ вночі здійснив обмежену операцію із залученням танків у Секторі Гази. 

Під час операції ізраїльський спецназ атакував протитанкові підрозділи та інші об'єкти інфраструктури ХАМАС. Окрім цього, провів пошук заручників.

Водночас речник не повідомив, чи вдалося когось звільнити. 

Своєю чергою у ХАМАС підтвердили нічні бої з ЦАХАЛ та заявили про знищення ізраїльської техніки. 

Нагадаємо, міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться. Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати до трьох місяців.

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