У ЦАХАЛ назвали умову, за якої скасують наземну операцію в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Фото: Commons

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у секторі Гази скасують лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться. Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в секторі Гази може тривати до трьох місяців.

Про це Джонатан Конрікус сказав у коментарі ABC.

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"Якщо ХАМАС вийде зі своїх схованок, в яких ховається за ізраїльським цивільним населення і поверне наших усіх 212 заручників та беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це", — зазначив Конрікус.

При цьому він не відповів, чому Ізраїль відклав наземну операцію проти Сектора Гази. Натомість Конрікус заявив, що ізраїльські сили "повністю ліквідують ХАМАС". Він зазначив, що люди "мають стати на чиюсь сторону... відповідно до вашої власної моралі".

Окрім того, він додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір", — сказав речник ЦАХАЛу.

Нагадаємо, низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.