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В ЦАХАЛ назвали условие, при котором отменят наземную операцию в Газе

23 октября 2023 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ЦАХАЛ назвали условие, при котором отменят наземную операцию в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Фото: Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что наземную операцию в секторе Газа отменят лишь тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа может занять до трех месяцев.

Об этом Джонатан Конрикус сказал в комментарии ABC.

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"Если ХАМАС выйдет из своих тайников, в которых прячется за израильским гражданским населением и вернет наших всех 212 заложников и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", — отметил Конрикус.

При этом он не ответил, почему Израиль отложил наземную операцию против сектора Газа. Конрикус же заявил, что израильские силы "полностью ликвидируют ХАМАС". Он отметил, что люди "должны стать на чью-то сторону... в соответствии с вашей собственной моралью".

Кроме того, он добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... согласно собственной морали".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", — сказал представитель ЦАХАЛа.

Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии предназначавшиеся для Украины снаряды. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле.

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