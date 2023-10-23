Израиль провел операцию по освобождению заложников в Газе

Израильские танки у границы с Сектором Газа. Фото иллюстративное: Reuters

Стало известно, что армия Израиля вероятно совершила ограниченную операцию в Секторе Газа. В ходе этого ЦАХАЛ атаковал вражеские подразделения, некоторые объекты инфраструктуры, также производился поиск заложников.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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Как говорится в издании со ссылкой на слова представителя ЦАХАЛ, израильский спецназ ночью совершил ограниченную операцию с привлечением танков в Секторе Газа.

В ходе операции израильский спецназ атаковал противотанковые подразделения и другие объекты инфраструктуры ХАМАС. Кроме того, провел поиск заложников.

В то же время спикер не сообщил, удалось ли кого-то освободить.

В свою очередь в ХАМАС подтвердили ночные бои с ЦАХАЛ и заявили об уничтожении израильской техники.

Напомним, международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят лишь тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что наземная операция ЦАХАЛа в Секторе Газа может занять до трех месяцев.