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Ізраїль вдарив по табору біженців у Секторі Гази, вбито командира ХАМАСу, — Reuters

1 листопада 2023 08:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль вдарив по табору біженців у Секторі Гази, вбито командира ХАМАСу, — Reuters
Удари Ізраїлю по Сектору Гази. Фото: ЦАХАЛ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Армія Ізраїлю вдарила по густонаселеному табору біженців у Секторі Газа. Внаслідок цього загинуло щонайменше 50 палестинців та командир ХАМАСу.

Про це пише Reuters.

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Удари по Сектору Гази

В армії Ізраїлю заявили, що у боях в Газі загинули 11 солдатів, що стало найбільшою одноденною втратою для збройних сил з часу нападу бойовиків ХАМАС. За даними ЗМІ, більшість з них були піхотинцями, в машину яких влучила протитанкова ракета.

Як зазначає ЦАХАЛ, внаслідок авіаударів по найбільшому табору біженців в Газі — Джабалії, був убитий командир ХАМАСу Ібрагім Біарі. Він відігравав "ключову роль" у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня.

У тому ж підземному тунельному комплексі перебували десятки бойовиків ХАМАСу і також загинули, коли він обвалився під час атаки.

Водночас речник Хамасу Хазем Кассем заперечив, що в таборі перебував хтось зі старших командирів і назвав цю заяву Ізраїлю приводом для вбивства цивільних осіб.

За даними палестинських чиновників з охорони здоров'я, щонайменше 50 палестинців загинули та ще 150 отримали поранення.

Нагадаємо, що бойовики палестинської терористичної організації ХАМАС заявили, що готові відпустити деяких іноземних заручників, яких тримають у Секторі Гази. Їх можуть звільнити через кілька днів.

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