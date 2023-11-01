Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль ударил по лагерю беженцев в Секторе Газы, убит командир ХАМАСа, — Reuters arrow

Израиль ударил по лагерю беженцев в Секторе Газы, убит командир ХАМАСа, — Reuters

1 ноября 2023 08:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израиль ударил по лагерю беженцев в Секторе Газы, убит командир ХАМАСа, — Reuters
Удары Израиля по сектору Газа. Фото: ЦАХАЛ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Армия Израиля ударила по густонаселенному лагерю беженцев в Секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере 50 палестинцев и командир ХАМАСа.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Удары по Сектору Газы

В армии Израиля заявили, что в боях в Газе погибли 11 солдат, что стало величайшей однодневной потерей для вооруженных сил со времени нападения боевиков ХАМАС. По данным СМИ, большинство из них были пехотинцами, в машину которых попала противотанковая ракета.

Как отмечает ЦАХАЛ, в результате авиаударов по крупнейшему лагерю беженцев в Газе — Джабалии, был убит командир ХАМАСа Ибрагим Биари. Он играл "ключевую роль" в планировании и совершении нападения на Израиль 7 октября.

В том же подземном туннельном комплексе находились десятки боевиков ХАМАС и также погибли, когда он обрушился во время атаки.

В то же время представитель Хамаса Хазем Кассем возразил, что в лагере находился кто-то из старших командиров и назвал это заявление Израилю поводом для убийства гражданских лиц.

По данным палестинских чиновников по здравоохранению, по меньшей мере 50 палестинцев погибли и еще 150 получили ранения.

Напомним, что боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в Секторе Газа. Их могут уволить через несколько дней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Актуальное по теме