Израиль ударил по лагерю беженцев в Секторе Газы, убит командир ХАМАСа, — Reuters

Удары Израиля по сектору Газа. Фото: ЦАХАЛ

Армия Израиля ударила по густонаселенному лагерю беженцев в Секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере 50 палестинцев и командир ХАМАСа.

Об этом пишет Reuters.

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В армии Израиля заявили, что в боях в Газе погибли 11 солдат, что стало величайшей однодневной потерей для вооруженных сил со времени нападения боевиков ХАМАС. По данным СМИ, большинство из них были пехотинцами, в машину которых попала противотанковая ракета.

Как отмечает ЦАХАЛ, в результате авиаударов по крупнейшему лагерю беженцев в Газе — Джабалии, был убит командир ХАМАСа Ибрагим Биари. Он играл "ключевую роль" в планировании и совершении нападения на Израиль 7 октября.

В том же подземном туннельном комплексе находились десятки боевиков ХАМАС и также погибли, когда он обрушился во время атаки.

В то же время представитель Хамаса Хазем Кассем возразил, что в лагере находился кто-то из старших командиров и назвал это заявление Израилю поводом для убийства гражданских лиц.

По данным палестинских чиновников по здравоохранению, по меньшей мере 50 палестинцев погибли и еще 150 получили ранения.

Напомним, что боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в Секторе Газа. Их могут уволить через несколько дней.