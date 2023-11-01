ХАМАС пообіцяв звільнити частину заручників — коли це може статися

Операція у Секторі Гази. Фото: AP

Бойовики палестинської терористичної організації ХАМАС заявили, що готові відпустити деяких іноземних заручників, яких тримають у Секторі Гази. Їх можуть звільнити через кілька днів.

Про це пише Al-Jazeera.

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За словами речника так званих "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, заручників справді можуть відпустити уже незабаром, проте не всіх.

До цього в ізраїльській армії повідомляли, що терористи ХАМАС утримують у секторі Гази 245 заручників.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Ізраїльські збройні сили знищили у секторі Гази командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Президент Болівії Ево Моралес заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це відбулося на знак протесту проти військової операції в секторі Газа.

Водночас під час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ситуації в Україні та Ізраїлі тісно пов’язані між собою.