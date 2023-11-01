Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ХАМАС пообіцяв звільнити частину заручників — коли це може статися arrow

ХАМАС пообіцяв звільнити частину заручників — коли це може статися

1 листопада 2023 04:32
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
ХАМАС пообіцяв звільнити частину заручників — коли це може статися
Операція у Секторі Гази. Фото: AP
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Бойовики палестинської терористичної організації ХАМАС заявили, що готові відпустити деяких іноземних заручників, яких тримають у Секторі Гази. Їх можуть звільнити через кілька днів.

Про це пише Al-Jazeera.

Читайте також:

За словами речника так званих "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, заручників справді можуть відпустити уже незабаром, проте не всіх.

До цього в ізраїльській армії повідомляли, що терористи ХАМАС утримують у секторі Гази 245 заручників.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Ізраїльські збройні сили знищили у секторі Гази командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Президент Болівії Ево Моралес заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це відбулося на знак протесту проти військової операції в секторі Газа.

Водночас під час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ситуації в Україні та Ізраїлі тісно пов’язані між собою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі